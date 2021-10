Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Son fils Léo dénigré sur son physique, elle règle ses comptes

Amandine, qui gère le compte Instagram, n'est bien évidemment pas passée à côté de ces commentaires désobligeants. Et elle a tenu à répondre, avec le franc-parler qu'on lui connaît. "Je regardais les commentaires du dernier live que j'ai fait avec Léo. Et je suis effarée de voir le nombre de commentaires désobligeants concernant la coiffure de mon fils et encore plus en voyant de qui ça vient. On parle souvent de l'ingratitude des jeunes entre eux, mais là je ne vois que des commentaires d'adultes, de mamans, de grand-mères parfois, qui relèvent de la plus simple et bête méchanceté qui soit, envers un adolescent de 15 ans qui se cherche, comme tous les ados, et qui passe par différentes coupes de cheveux", s'est-elle tout d'abord indignée.

La maman, qui a récemment fait une fausse couche, a précisé que son époux et elle avaient la chance d'avoir un garçon qui est "droit dans ses bottes". "Sa seule excentricité, c'est sa coupe de cheveux. Si ça le fait kiffer, tant mieux", a-t-elle souligné. En revanche, elle n'accepte pas les "nombreux commentaires débiles" qui proviennent de comptes Instagram dont la photo de profil est un animal de compagnie ou un avatar. "Donc déjà, assumez vos gueules et ensuite, revenez me parler de la coiffure de mon gamin. Vous avez le droit de ne pas aimer, même moi ce n'est pas ma coupe préférée, mais dénigrer un gamin sur son physique, je pense qu'il n'y a rien de plus honteux. Je vais conclure en disant aux personnes malveillantes qui dénigrent mon gamin : honte à vous, assumez vos gueules et allez vous faire voir", a-t-elle conclu.