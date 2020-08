Hyphen Hypen, Christian Millette... bloqués dans un TGV, soirée cauchemardesque

Une nuit en enfer. La SNCF, qui a pour fâcheuse tendance d'être souvent en retard, vient de creuser encore un peu plus sa réputation. Le dimanche 30 août 2020, une dizaine de TGV sont restés bloqués entre les villes de Dax et de Bordeaux en raison d'une série de pannes liée à l'alimentation électrique. Or, parmi les passagers qui ont dû prendre leur mal en patience se trouvaient trois musiciens talentueux : Santa, Line et Adam du groupe Hyphen Hyphen. "Dans le train 8538 prévu au départ de Dax à 12h27. Le train est bloqué sur les rails depuis des heures, n'ayant à 21h40 parcouru que 40 km, se sont désespérés les jeunes gens. SNCF, un plus d'infos, des bouteilles d'eau dans ce train bondé où le wagon-bar est vide ?? Ce serait un minimum de respect."

Patience, patience...

Il aura fallu faire preuve d'une patience exemplaire. Un millier de voyageurs ont pu repartir le lundi 31 août 2020 au matin, après une nuit atroce. Un calvaire qui n'est toujours pas terminé pour d'autres. Les passagers du fameux TGV 8538 ont été transférés vers 8h dans un autre train qui "était en train de rouler vers Bordeaux" pour aller ensuite à Paris, selon une porte-parole de la SNCF Nouvelle-Aquitaine, rapporte l'AFP.

Une autre star à bord

Même histoire pour le danseur Christian Millette, qui enchaîne depuis des années les pas chassés sur TF1 dans Danse avec les stars. Au départ de Biarritz à 12h le 30 août 2020, il a partagé cette épreuve sur son compte Instagram pour tenir tout le monde au courant... et combler son incroyable ennui. "Je vous la fais courte, tout a lâché environ dix fois, a-t-il précisé. On est même descendu du train trois fois pour réparer une pièce. Plus rien à manger ni à boire, donc j'ai mangé et bu pour la dernière fois à 14h30." À 9h51 le 31 août, après 22 heures d'attente, il a atteint la ville de Bordeaux en espérant trouver une correspondance pour se rendre à Paris, où il réside...