Christian Millette : Épié par ses voisins et submergé de papier toilette (EXCLU)

Tous les soirs, à 20h, les Français sortent sur leur balcon pour applaudir tous ceux qui se battent au quotidien contre la pandémie du coronavirus. D'autres se hissent jusqu'à leur fenêtre pour filmer Christian Millette. C'est ce que le beau Canadien, coach de Danse avec les stars, raconte à Purepeople à propos de son confinement. "Je suis chez moi, dans mon petit appartement de Paris, explique-t-il. Je suis très bien parce que j'ai une cour partagée, donc je peux profiter du soleil et de la super température qu'on a ces jours-ci. J'ai des voisins d'en face qui me prennent en vidéo, qui ont découvert que j'habitais là !"

S'il habite seul, Christian Millette ne vit pas cette expérience totalement isolé. Au contraire, bien qu'il soit loin de tous ses petits camarades, il a la chance d'être ami avec ses voisins. Et pour occuper ses journées loin des parquets de danse, il s'est lancé plusieurs défis. "Je fais énormément de nouvelles choses, précise-t-il. Je continue mes cours d'espagnol, je commence le portugais, je commence à faire de la cuisine. J'ai pris des cours universitaires à distance. Je suis un peu DJ." Sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas non plus à enchaîner les entrechats pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, en manque d'émissions inédites. Tout un programme.

À l'annonce du confinement, beaucoup de Français se sont rués dans les supermarchés pour vider les rayons. Peu à peu, les produits se sont faits rares, notamment les féculents, les oeufs ou la farine. Concernant le papier toilette, produit phare de la pandémie, Christian Millette n'a pas eu à s'en faire. "Je n'ai pas eu besoin de faire des stocks. Le jour du Black Friday, j'en avais commandé énormément, mais je ne m'étais pas rendu compte du nombre que ça faisait, se souvient-il. Du coup, mes toilettes sont tapissées depuis le mois de novembre. Mes potes rigolaient beaucoup de moi... jusqu'au confinement." Il avait sans doute senti le vent tourner...