Christian Millette (Danse avec les stars) transformé : il dévoile une photo osée

Cette photo avait déjà été révélée au cours du prime de Danse avec les stars (TF1) du samedi 19 octobre 2019, mais Christian Millette a lui-même choisi de la publier sur son compte Instagram. Celui qui a accompagné Liane Foly dans ses deux premières semaines d'entraînement s'est pourtant fait éliminer avec sa partenaire dès le premier prime. Il continue néanmoins d'apparaître régulièrement dans des danses regroupant plusieurs danseurs professionnels.

Lundi 21 octobre 2019, Christian Millette a tenu à transmettre un message important sur Instagram. Un message d'amour et de confiance en soi. Et c'est à l'aide d'un avant/après assez impressionnant qu'il illustre ses propos. En effet, aujourd'hui âgé de 37 ans, le danseur canadien n'a pas toujours été à son avantage et il le dit lui-même, "tout n'est pas toujours rose dans la vie". Ainsi, on peut voir une photo de lui aujourd'hui placée à côté d'une autre, prise dix ans auparavant... Et on le préfère aujourd'hui !

En légende, Christian Millette écrit : "J'ai hésité longtemps avant de vous montrer cette photo, car elle représente probablement la période la plus creuse de ma vie et on peut dire que ça se voit. (...) J'ai décidé de vous montrer que tout n'est pas toujours rose dans une vie. J'avais envie de vous montrer qu'en travaillant fort sur soi-même tout est possible. Je suis fier de la personne que je suis maintenant et je dois être fier de mon parcours aussi. J'ai eu des moments parfois extraordinaires et parfois terribles, mais qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Il faut parfois toucher le fond pour mieux remonter à la surface. Croyez en vous, soyez passionnés et restez positifs ! Vivez votre propre vie et pas celle des autres. Elle vaut la peine d'être vécue !"