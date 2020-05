Emmanuelle Berne, enfermée dans un bus, nous raconte son confinement (EXCLU)

C'est loin des plateaux télé et des pistes de danse qu'elle vit son confinement. Isolée dans un bus garé dans la campagne anglaise avec son chien Zorro et son fiancé, Emmanuelle Berne a accepté de nous en dire plus sur cette situation si spéciale. Bien que la vie normale lui manque, la pétillante ballerine sait tirer profit de l'enfermement... d'autant qu'elle est en pleine préparation de son mariage avec le pilote britannique Chris Buncombe. "Tout va bien, il y a de grands espaces autour de nous, donc il y en a un qui sort et l'autre qui reste à l'intérieur, plaisante-t-elle. Très sincèrement ça se passe plutôt très bien. C'est très bien de le savoir avant de se marier, n'est-ce pas ? Le test ne peut pas être meilleur !"

Grande sportive, Emmanuelle Berne n'oublie pas d'entretenir son corps... et celui d'autrui. Elle qui surveille ardemment son grand ami et ancien partenaire de danse Yoann Riou – dans l'émission Danse avec les stars – s'est lancée dans une aventure qui lui tient à coeur : l'élaboration d'un programme d'entraînement et d'alimentation intitulé M ton corps. Et vous n'avez pas d'excuse ! La belle sportive offre ses conseils de manière totalement gratuite sur sa chaîne YouTube, suggérant à ses adhérents de faire une donation à la Fondation des femmes en contrepartie – non obligatoire.

Stock de quinoa, craquage capillaire, voisins inexistants, Emmanuelle Berne raconte tout dans la vidéo qu'elle a accepté de tourner, depuis son bus, pour Purepeople. "Les amis, la famille, les voyages me manquent, conclut-elle. Je suis tout le temps partie à droite à gauche, je me disais "Ahlala, qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir me poser, de rester à un endroit". Et en fait c'est cool une semaine. Mais la vie active ça manque quand même." Quant à la première chose qu'elle fera en sortant ? La fête ! On espère être là pour pouvoir partager ça avec elle...