Emmanuelle Berne fiancée à Chris Buncombe, elle dévoile sa bague !

Son coeur ne bat pas qu'au rythme des pas et des chorégraphies. Emmanuelle Berne fond également d'amour pour les beaux yeux de son chéri. Si l'on ignore la date exacte de leur rencontre, les amoureux s'affichent ensemble sur les réseaux sociaux depuis le mois d'août 2019... et vont vitesse grand V sur l'autoroute des sentiments. Le vendredi 27 décembre 2019, la belle danseuse de 31 ans a effectivement dévoilé sur Instagram qu'elle avait "dit oui" à la demande en mariage de Chris Buncombe, en partageant une photographie adorable en sa compagnie – diamant vissé à l'annulaire. "Pour la vie", "Mon incroyable fiancé", "L'amour est international" commente-t-elle. Un bonheur radieux qui fait plaisir à voir.

Emmanuelle Berne et Chris Buncombe ne partagent peut-être pas la même nationalité, mais les frontières ne sont qu'une histoire de géographie. Elle est d'origine allemande et française, lui est né à Taunton, en Angleterre. Comme quoi le destin fait bien les choses, il a réuni ces deux âmes qui ont décidé de ne plus jamais se quitter. Il y a peu de temps, la belle chorégraphe de l'émission Danse avec les stars passait une soirée délicieuse avec son Chris, à l'occasion du Gala de l'Espoir donné au théâtre des Champs-Élysées, où il prenaient la pose pour une rare fois ensemble. Il va donc falloir s'habituer à sourire devant les objectifs en attendant l'heureux évènement !