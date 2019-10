Emmanuelle Berne, divine au bras de son compagnon Chris au Gala de l'Espoir

Une fois par an, la Ligue contre le cancer célèbre la lutte dans la joie et les paillettes. À l'occasion du mois d'Octobre rose – campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche –, l'organisme a donné son Gala de L'Espoir au théâtre des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement de Paris. Pour assister à cette 27e édition, un parterre impressionnant de célébrités, dont Emmanuelle Boidron, Chantal Ladesou, Nicoletta, Roselyne Bachelot, Indra, Massimo Gargia, Danièle Gilbert, Chantal Thomass, Gabriel Attal, Julie Gayet et François Hollande.

Le théâtre des Champs-Élysées aurait bien pu se transformer en parquet le mardi 22 octobre 2019. Une jolie partie du casting de Danse avec les stars était sur place. Katrina Patchett était vêtue d'une maxi robe-chemise Christophe Guillarmé en satin rose poudré. Tonya Kinzinger, ancienne candidate de la cinquième saison du show, était accompagnée de son grand complice Pierre Barbe. Quant à Emmanuelle Berne, reine de la soirée en jacquard lamé lavande, elle était tout simplement radieuse au bras de son compagnon Chris Buncombe. C'est beau l'amour...

Emmanuelle Berne, émue par le départ de Yoann Riou

Ils auront tout de même tenu cinq semaines ensemble. Si la technique n'a pas toujours été au rendez-vous, la complicité, la bonne humeur et la bienveillance ont perpétuellement émané du joli duo formé par Emmanuelle Berne et le journaliste Yoan Riou. Éliminés à l'issue du prime du samedi 19 octobre 2019, ils cesseront peut-être de tournoyer côte à côte, mais certainement pas de se donner des nouvelles.

Ce n'est que le début d'une belle et sincère amitié

"Cette aventure fut l'une des plus magiques que j'ai vécues, raconte la danseuse sur son compte Instagram. Et cela uniquement grâce à la belle personne que tu es au quotidien. (...) Merci à TF1 de m'avoir permis de partager ces précieux moments avec toi. Des moments propres à nous et que personne ne pourra nous enlever ! Ce n'est que le début d'une belle et sincère amitié qui va durer dans le temps !" Une chose est sûre, ces deux-là s'entendent comme chien et chat...cha-cha.