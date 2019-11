Yoann Riou métamorphosé : sa perte de poids énorme révélée par Emmanuelle Berne

Il a peut-être perdu la compétition, mais il aura finalement tout gagné. Yoann Riou, candidat chouchou des téléspectateurs de Danse avec les stars 10, s'est délesté d'un nombre impressionnant de kilos depuis sa participation. Sur Instagram, sa coach dans l'émission Emmanuelle Berne a révélé qu'il pesait, au total, 22 kg de moins qu'au moment de leur rencontre... et ce après quatre mois d'efforts. "Je félicite mon partenaire de danse qui ne lâche rien, écrit la belle chorégraphe sur Instagram. Le sport et l'alimentation ont changé sa vie. Tellement fière d'avoir pu contribuer à cette métamorphose."

Le secret de sa perte de poids

La balance n'affiche plus 105, mais 83 kg. Et sur les réseaux sociaux, impossible de ne pas voir une différence. D'autant qu'en dévoilant cette transformation physique, Emmanuelle Berne a partagé deux photographies de Yoann Riou torse nu, l'une avant et l'autre après Danse avec les stars. "Sans ta détermination, rien n'aurait été possible, poursuit-elle. Une alimentation plus équilibrée et du sport au quotidien sont la preuve que tout ce dont nous avons besoin pour changer, c'est la volonté. Être l'un des éléments de ce changement fut l'une de mes plus belles réussites et j'en suis très fière." Il y a effectivement de quoi se féliciter.