Danse avec les stars : "Un concours de popularité" selon un ex-candidat

Le 23 octobre 2019, Camille Lacourt sera au côté de Camille Cerf sur NRJ12, pour l'émission Le Bêtisier des Camille(s). Un nouveau projet sur lequel l'ancien champion de natation s'est confié auprès de nos confrères de Télé Câble Sat. Il est également revenu sur son aventure dans Danse avec les stars qu'il a partagée avec Hajiba Fahmy.

À l'instar d'Élodie Gossuin, Joy Esther ou du gagnant de la saison Agustin Galiana, Camille Lacourt a accepté de participer à la saison 8 de DALS. Il a été le cinquième éliminé de l'édition, un exploit pour lui qui n'avait aucune notion de danse. "J'ai participé deux mois après mes derniers championnats du monde, quel meilleur défi, avant d'entrer dans la vraie vie, que de faire quelque chose pour lequel j'étais mauvais. Je connaissais mon niveau de danse. C'était amusant au début, puis dur psychologiquement. Rapidement, j'ai compris qu'il s'agissait d'un concours de popularité et non de danse", a confié l'ex de Valérie Bègue.

Si ce sont les juges qui donnent des notes aux candidats, c'est le public qui décide au final quel participant poursuit la compétition. Parfois, certaines éliminations sont donc jugées injustes. Dans la dixième saison actuellement diffusée sur TF1 par exemple, certains internautes ne comprennent pas pourquoi Yoann Riou, toujours dernier du classement, fait encore partie de la compétition.

L'intégralité de l'interview de Camille Lacourt est à retrouver dans le magazine Télé Câble Sat du 14 octobre 2019.