Danse avec les stars : Moundir, son élimination illogique ? Il s'explique

Stupeur à l'issue du troisième prime de Danse avec les stars 2019, diffusé le 5 octobre, sur TF1. Malgré son paso doble salué par les membres du jury Shy'm, Patrick Dupond, Jean-Marc Généreux et Chris Marques, Moundir a été éliminé, après son face-à-face contre Hugo Philip. Très vite, de nombreux téléspectateurs ont fait part de leur mécontentement sur Twitter, en expliquant notamment que c'est Yoann Riou qui méritait de partir. Invité dans Touche pas à mon poste (C8) lundi 7 octobre, le partenaire de Katrina Patchett a répondu à la polémique.

Le papa d'Aliya (3 ans) et Ali (né le 16 septembre 2019) a tenu à prendre la défense du commentateur sportif, qui termine bon dernier depuis le début de la saison. "C'est vrai qu'il y a eu énormément de commentaires sur Yoann qui n'étaient pas très sympas. Il faut savoir qu'il bosse très dur malgré son niveau. Il est passé et tant mieux", a confié Moundir avant de rappeler que les candidats de l'émission travaillaient entre sept et huit heures par jour et que c'était difficile.

L'ancien candidat de Koh-Lanta, qui s'est reconverti en animateur en 2016, préfère se concentrer sur la belle expérience qu'il a vécue : "Je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul avec ça. (...) À partir du moment où je suis sorti, c'est que je devais sortir et il faut l'accepter."

Moundir va tout de même manquer au public, ainsi qu'à l'équipe de Danse avec les stars. Le danseur professionnel Maxime Dereymez n'a pas caché qu'il était très "déçu" par l'élimination du partenaire de Katrina Patchett. "C'est une élimination tellement illogique. Soyez fiers de ce que vous avez fait", a ajouté le beau brun en story Instagram.