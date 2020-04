Emmanuelle Berne fiancée, le mariage "en pause" : "Là, c'est compliqué" (EXCLU)

Les conditions de vie difficiles imposées à travers le globe ne lui ôteront jamais le sourire, ni son envie de bouger à l'infini. La tête bourrée de projets, la talentueuse chorégraphe de l'émission Danse avec les stars a accepté de répondre aux questions de Purepeople.

Purepeople : Comment vis-tu le confinement ?

Emmanuelle Berne : Étonnamment bien. J'ai une vie assez active, je suis tout le temps dans l'avion, dans le train... et ça faisait un bon moment que j'avais envie d'un mois pour pouvoir me recentrer sur moi-même. C'est l'occasion. J'essaye de voir les choses positivement. La situation est telle qu'elle est.

Quelle a été ta première réaction en apprenant que tu ne pourrais plus sortir ?

J'étais avec ma mère et ma grand-mère. Je me suis demandé ce que j'allais faire par rapport à elles. Très égoïstement, j'avais envie de les garder avec moi, mais la meilleure chose pour elles, c'était de rentrer. Ma mamie a plus de 90 ans. Ça a été un peu difficile. Elles étaient là depuis trois semaines, j'avais pris l'habitude de les voir. Mais j'ai des nouvelles tous les jours. Tout va bien.

Où es-tu confinée ?

Je suis dans un petit bus sur un terrain dans la campagne anglaise ! Il est à peu près aussi grand qu'un studio parisien. Je suis avec mon fiancé. On est à côté de sa famille. On ne les a pas encore vus. On attend que tout le monde soit confiné depuis quatorze jours. Mais c'est top. Étonnamment, c'est vivable. Mon chien n'a jamais été aussi heureux.

C'est compliqué avec, Chris Buncombe, ton chéri ?

Nous sommes fiancés, donc c'est le meilleur des tests avant le mariage. Et je dois avouer que c'est encore mieux que ce que j'imaginais. On ne se dispute pas, on s'aime plus tous les jours ! On avait l'habitude de voyager, de changer d'environnement pour le travail. Là, ça nous rapproche. On passe beaucoup de temps ensemble et ça fonctionne très bien.