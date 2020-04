Confinement : Emmanuelle Berne "surveille" toujours Yoann Riou (EXCLU)

Hors de question de se laisser abattre ! Confinée dans un bus avec son fiancé en pleine campagne britannique, Emmanuelle Berne fait des pieds et des mains pour garder la forme. En pleine tournée avec la troupe D'pendance, la belle chorégraphe a dû dire adieu – ou à plus tard – à un grand nombre de spectacles prévus depuis longtemps... mais elle parvient à garder le sourire. Sur les réseaux sociaux, elle s'efforce de faire bouger les gens au quotidien, dont un certain Yoann Riou, son partenaire le plus récent dans l'émission Danse avec les stars.

Comme elle l'avait expliqué sur les réseaux sociaux, Emmanuelle Berne soutient Yoann Riou dans sa volonté de se sentir bien dans sa peau. Au mois de novembre dernier, elle révélait l'impressionnante perte de poids du journaliste sportif, passé de 105 à 83 kg, à l'aide d'un savant mélange de détermination, d'alimentation équilibrée et de sport quotidien. "Ça a été un peu plus difficile dernièrement parce qu'il a eu beaucoup de travail avec Les Grosses Têtes, mais là, il peut se recentrer, explique-t-elle à Purepeople. Cet entraînement, ça sera à vie ! Il a déjà perdu beaucoup de poids. Je suis très fière de lui. Et il a intérêt à ne rien lâcher parce que je suis derrière ! On s'écrit très régulièrement, je le surveille. C'est un peu mon enfant. D'ailleurs, il s'est inscrit à mon programme."

J'ai voulu en faire profiter une bonne cause

En plus des vidéos "ventre plat" qu'elle dévoile tous les jours sur Instagram, Emmanuelle Berne a effectivement travaillé dur sur son projet M ton corps. Passionnée de fitness et de sport, diplômée de cheerleading, de gymnastique et de remise en forme, elle a décidé de se lancer dans l'aventure... tout en soutenant une lutte importante. "J'ai passé des heures dessus, détaille-t-elle. Et comme j'ai eu beaucoup de réponses, j'ai voulu en faire profiter une bonne cause. J'ai fait un appel au don. Je soutiens l'association Fondation des femmes, qui se bat contre les violences conjugales. Ça me tient beaucoup à coeur. Les appels ont augmenté de 30% en période de confinement..."