Laury Thilleman et son ex Juan Arbelaez réunis dans la Chanson Secrète : la présence du couple expliquée

Séparés depuis plus d'un mois, Laury Thilleman et Juan Arbelaez avaient préparé un beau cadeau à leurs amis Laure Manaudou et Jérémy Frérot dans l'émission La Chanson Secrète. Si l'ex couple était présent ensemble, c'est tout simplement parce que ce numéro avait été tourné en janvier 2022 (soit quatre mois avant leur rupture officielle) et diffusé ce 24 juin 2022 sur TF1. Le chef colombien et l'ancienne Miss France avaient alors chanté ensemble sur le titres Home Again de Michael Kiwanuka et Eté 90 de Thérapie Taxi rejoints par Kimberose, Tibz mais aussi par le frère de Jérémy Frérot.

"C'est la première chanson que je lui ai chantée" explique Jérémy Frérot à propos du titre Home Again. "Tout nu, avec la guitare dans un petit appartement parisien", a ajouté avec humour Laure Manaudou, un brin moqueuse mais très émue face à l'évocation de ces tendres souvenirs qui ont marqué le début de leur histoire d'amour. "J'ai eu beaucoup d'émotion. Avant l'émission, on s'est dit qu'on aimerait bien qu'il y ait Home Again et Thérapie Taxi. C'est jackpot ! (...) Beaucoup, beaucoup d'émotion parce que ça m'a ramenée tout au début de notre relation" confie ensuite la jolie brune en larmes.

Sur le plateau, Laury Thilleman et Juan Arbelaez - qui ont passé sept ans ensemble (dont trois ans de mariage) - ont ainsi offert une magnifique surprise à l'ancienne sportive et au musicien, très émus devant leur show. "Visiblement la surprise a fonctionné parce qu'on a tous été des petites mains pour se dire quelle chanson on choisit ? Et visiblement ouais c'était les bonnes quoi !" a-t-elle ajouté. "Je suis ravi que vous ayez réussi à ramener tout le monde sur Paris puisque ça va être l'heure de l'apéro donc on va pouvoir aller fêter ça tous ensemble. Merci beaucoup !" a conclu l'interprète du titre Revoir.

Au cours de l'émission, d'autres invités sont passés sur le fauteuil de La Chanson Secrète comme Denitsa Ikonomova, les humoristes Florent Peyre et Eric Antoine ou encoreChristophe Beaugrand mais aussi Jean-François Piège et Zaz.

Côté audiences, l'émission La Chanson Secrète a rassemblé plus de 2,6 millions de téléspectateurs (14,3% de PDA). L'émission présentée par Nikos Aliagas se place ainsi derrière la finale du Top 14 sur France 2, avec la victoire de Montpellier face à Castres suivie par plus de 3,2 millions de fans de rugby (18,1% de PDA). En première position des audiences se trouve la série de France 3 Meurtres dans le Morvan qui a réuni près de 19,6% de PDA.