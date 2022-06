Laury Thilleman et Juan Arbelaez : elle évoque leur rupture et comment elle "surmonte cette épreuve"

L'histoire de Laury Thilleman et Juan Arbelaez a malheureusement connu son point final tout récemment, au bout de sept ans d'amour et trois de mariage. Le célèbre couple a en effet annoncé sa rupture le 17 mai dernier, à travers un post Instagram. Depuis, chacun a repris sa vie de son côté, sans jamais évoquer le sujet. Lors d'une interview pour Télé Loisirs parue ce lundi 13 juin 2022, l'ancienne Miss France n'a toutefois pas échappé à une question sur sa séparation avec le chef colombien. Nos confrères se sont notamment demandés pourquoi elle avait décidé d'annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux.

"Parce que je veux rester maître de ma vie plutôt que de la médiatisation, qui a des bons côtés mais aussi d'autres plus néfastes. Tous les mots ont été choisis pour ne pas revenir sur le sujet, parce que tout est dit", a-t-elle expliqué. Des mots choisis avec beaucoup d'élégance. "La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact. (...) Juan a égayé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur", indiquait son message. "Cette annonce a été faite avec le coeur, beaucoup d'amour et de bienveillance", réaffirme-t-elle pour Télé Loisirs.

Il n'empêche que cette séparation ne doit pas être évidente à vivre, ni pour Laury ni pour Juan. Alors, celle qui est devenue animatrice télé se replonge dans ses livres où elle donne des conseils positifs et optimistes pour s'aider à "surmonter cette épreuve", comme le disent nos confrères. "Plus que jamais, je relis mes bouquins et ceux des autres sur le sujet. Il est plus que temps de les mettre en application", a-t-elle reconnu.

A noter que nul ne connaît les raisons pour lesquelles Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont décidé de mettre un terme à leur idylle mais, pour Télé Star, la brunette avouait avoir opéré un tournant dans sa vie en atteignant la trentaine. "Le cap des 30 ans m'a fait comprendre qu'il était temps de penser à moi. Pour continuer à bien faire ce que j'aime, j'ai besoin de me concentrer sur ce qui me fait plaisir. Fini de faire plaisir aux autres en ne leur disant jamais 'non'. Désormais, je décide de me dire 'oui' à moi", a-t-elle lâché.