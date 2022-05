Laury Thilleman et Juan Arbelaez : Rupture après 7 ans d'amour, leur triste annonce

C'est une terrible nouvelle que viennent d'annoncer Laury Thilleman et Juan Arbelaez sur Instagram, ce mardi 17 mai 2022. Alors que l'on pensait que Miss France 2011 et l'ancien candidat de Top Chef (saison 3, en 2012) filaient le parfait amour, ils ont révélé qu'ils ne formaient plus un couple.

Vous avez malheureusement bien lu, Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont rompu. Et avant que des rumeurs ne courent ou que la presse ne fasse cette révélation à leur place, ils se sont saisis de leur compte Instagram pour partager leur tristesse. "Afin de couper court à toutes les rumeurs et articles nauséabonds, je souhaitais vous partager qu'après sept ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos chemins séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact, c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce. Juan a égaillé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour la joie, l'amour, les rires et chaque apprentissage", a écrit l'ancienne reine de beauté.

De son côté, le chef cuisinier a posté : "Avant que la presse ne s'empare d'une histoire de sept ans absolument magique, remplie de bonheur et de bienveillance, je voulais vous partager qu'avec Laury, on a décidé de prendre des chemins différents. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact, c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce. Juan a égaillé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour la joie, l'amour, les rires et chaque apprentissage."