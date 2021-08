Laury Thilleman et Juan Arbeláez, bientôt un enfant ? L'ex-Miss France répond sans détour

Laury Thilleman et Juan Arbelaez se sont décidément bien trouvés ! En couple depuis plusieurs années, grâce à Alexandra Rosenfeld, les amoureux ont concrétisé leur romance par un mariage célébré en décembre 2019 à Brest devant leurs proches. Ils avaient ensuite pour projet d'organiser une seconde cérémonie en Colombie, pays d'origine de l'ancien candidat de Top Chef (2012), avant que leurs plans ne soient chamboulés par la crise sanitaire. Qu'à cela ne tienne, Laury Thilleman (30 ans) et Juan Arbelaez (33 ans) s'aiment comme au premier jour. "On ne manque de rien sauf de temps libre", avait simplement regretté notre ancienne Miss France lors d'une interview en 2019.

Nos confrères de Télé Star se sont alors demandés si leurs emplois du temps très chargés étaient la raison pour laquelle les tourtereaux n'avaient pas encore décidé de fonder une famille. "Si je n'ai pas encore d'enfant, c'est pour une raison qui m'appartient et je ne vous la dirai pas", a répliqué Laury Thilleman, bien décidée à garder cette partie de sa vie secrète. Et pour elle de rebondir sur son besoin de se préserver de l'attention du grand public : "Avoir du temps est un luxe. Il faut savoir s'en accorder. Et ce mois de vacances, en étant coupé du monde, sans réseau, était vital."

Durant ses vacances, Laury Thilleman n'a toutefois pas chômé. En plus de voyager en Sicile avec ses bons copains Laure Manaudou et Jérémy Frérot, elle s'est mise à traquer les déchets en plastique qui traînent encore trop souvent sur les plages ou dans la mer. "Avec mon mari, nous sommes amoureux de cette planète, que nous voulons protéger", a-t-elle encore déclaré à Télé Star.

Dans cette idée, la nouvelle figure incontournable de France Télévisions a eu l'occasion de réaliser une très belle action. "L'autre jour, en appelant une association locale, nous avons par exemple sauvé une tortue dont les nageoires s'étaient prises dans des résidus de plastique", a-t-elle confié.