Alexandra Rosenfeld plus forte que Tinder : Laury Thilleman et Cartman peuvent lui dire merci

Il faut croire que pour rencontrer l'amour de sa vie il faut passer par Alexandra Rosenfeld ! La Miss France 2006, devenue prof de yoga et installée à Biarritz avec son chéri Hugo Clément et leur fille Jim (1 an et demi), est à l'origine de quelques couples de stars. Elle a fait des révélations en story Instagram, le jeudi 26 août 2021.

Souhaitant caser un très séduisant ami à elle, dont elle a largement fait la promotion sur le réseau social, elle a révélé avoir été à l'origine de la romance de plusieurs célébrités. Et, comme si le destin s'en était mêlé, cela a été le cas, plusieurs fois, à l'occasion de son anniversaire (elle est née le 23 novembre 1986).

"Oubliez Tinder, je suis entremetteuse", a-t-elle lancé avant de citer quatre personnalités bien connues du grand public : Laury Thilleman et Juan Arbelaez (ils se sont mariés en 2019 en Bretagne) et Cartman et Aurélia Ciattoni Crebessegues (en couple depuis 2012 et mariés depuis 2015). Deux couples qui se sont vus à son birthday !

Alexandra Rosenfeld a aussi permis les unions d'autres amis : Laura et Xavier (neuf ans de mariage et deux enfants comme on l'apprend dans une autre story) et Marc et Sophie. En revanche, Clara Luciani a tenu à réagir en faisant savoir qu'avec elle les dons d'Alexandra Rosenfeld n'ont pas fonctionné. "Ouais enfin tu racontes pas quand t'as voulu me caser avec tes voisins d'en face", a-t-elle écrit. Ça balance !

Lionel, l'ami qu'Alexandra Rosenfeld tient temps à caser risque donc peut-être de trouver l'amour grâce à elle. Mais comme l'anniversaire de la belle est en novembre, elle a balancé l'Instagram du jeune homme pour que des missives enflammées lui parviennent directement. Affaire à suivre...