Cartman : Qui est sa femme, la charmante Aurélia Ciattoni Crebessegues ?

Elle est actrice, il est humoriste et ils s'aiment passionnément : Cartman et Aurélia Ciattoni Crebessegues semblent être faits l'un pour l'autre. Depuis leur rencontre en fin d'année 2012, les deux artistes forment un couple solide. "Aurélia coche toutes les cases : elle est actrice, et j'ai toujours admiré les artistes, elle est spontanée et enthousiaste, cultivée et curieuse. Elle m'a fait découvrir des films, des peintres, des artistes contemporains, des musiques...", avait confié le comique à Gala, en décembre 2019.

Il faut dire qu'ils cultivent ensemble la passion de la scène. Aurélia Ciattoni Crebessegues a débuté sa carrière à l'âge de 10 ans seulement, au théâtre, dans La famille Addams, en 1994. Elle enchaînera très vite avec le cinéma, avec des rôles dans Fonzy (2013), La Vérité si je mens 3 (2012) et Où t'étais ? (2015).

Pourtant, Cartman avait des réticences à débuter une histoire avec une comédienne, sur le (mauvais) conseil de son meilleur ami. "Je me souviens avoir dit à mon meilleur pote : 'J'ai rencontré une fille géniale, mais elle ne va jamais s'intéresser à moi'. Parce qu'on n'était pas du même monde et qu'on s'est rencontrés en soirée. En plus, mes amis m'ont dit : 'Surtout Nico, tout sauf une actrice ! Elles sont folles'", avait-il raconté, toujours dans les pages de Gala.