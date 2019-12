Cartman déclare tendrement sa flamme à son épouse Aurélia

Derrière l'homme, derrière la carrière, derrière la franche rigolade, il y a une femme. Ce pilier, cette personne essentielle à la vie de Cartman, c'est son épouse Aurélia Crebessegues. Une histoire qui a débuté bien avant que le succès ne soit au rendez-vous, bien avant qu'il ne crée son personnage de Sébastien Patoche pour Cyril Hanouna et n'invente le titre Quand il pète il troue son slip – qui l'a mené, à l'époque, en première position des ventes françaises devant les Daft Punk. "Aurélia coche toutes les cases : elle est actrice, et j'ai toujours admiré les artistes, elle est spontanée et enthousiaste, cultivée et curieuse, s'émerveille-t-il dans Gala. Elle m'a fait découvrir des films, des peintres, des artistes contemporains, des musiques..."

Cette histoire, Cartman aurait bien pu passer à côté. Quand il a rencontré Aurélia, l'humoriste refusait de croire que l'attirance pouvait être réciproque. "Je me souviens avoir dit à mon meilleur pote : 'J'ai rencontré une fille géniale, mais elle ne va jamais s'intéresser à moi', raconte-t-il. Parce qu'on n'était pas du même monde et qu'on s'est rencontrés en soirée. En plus, mes amis m'ont dit : 'Surtout Nico, tout sauf une actrice ! Elles sont folles'." Comme quoi, il a eu raison d'y croire. Le 7 janvier 2013, les amoureux se sont embrassés pour la première fois. Une date à marquer d'une pierre blanche... qu'il a choisi d'inscrire, à l'encre, sur son avant-bras droit.

Cartman et Aurélia Crebesseques, leur projet commun

Nicolas Bonaventure Ciattoni, de son vrai nom, s'est lancé dans une nouvelle aventure : celle du one-man show, avec un spectacle qu'il a intitulé One. Mais les planches, la radio ou la télévision ne sont plus assez grandes pour lui, qui s'apprête à s'attaquer au 7e Art. "Amanda Sthers avait une idée de comédie et a fait appel à moi pour écrire le scénario, confie-t-il. L'auteure la produira. C'est l'histoire d'un homme resté bloqué dans les années 90. Comme moi, quoi ! Je suis en fin d'écriture et j'offre un rôle à mon épouse. C'est une actrice géniale et je veux être entouré de ma garde rapprochée pour mon premier film." On a hâte de voir le résultat...

