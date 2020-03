Cartman : Le nombre de fois étonnant où sa femme a vu son spectacle

Depuis septembre dernier, Cartman, joue One, son tout premier one-man show. L'ancien trublion du petit écran et de la radio se creuse une place dans le monde de l'humour avec un spectacle qui permet aux spectateurs de le découvrir tout en multipliant les clins d'oeil aux fans de la première heure. Il s'est confié à Purepeople.com.

Se lancer sur les planches en solo à l'entrée de la quarantaine, c'est un véritable pari. Et Cartman, de son vrai nom Nicolas Bonaventure, d'expliquer qu'il lui a fallu un petit coup de pied aux fesses pour se frotter au métier. Installé dans un certain confort, notamment sur les horaires de travail, il fallait accepter de laisser ça derrière lui. Sans compter qu'il faisait "beaucoup de radio, beaucoup de télé" et que cela demandait donc de trouver du temps ou de faire des sacrifices. "C'est Arthur, un jour, avec qui je discutais, qui m'a dit après un festival que j'avais fait avec Florent Peyre, 'mais pourquoi tu fais pas ça ?' Alexandre Mortier et Arthur ont commencé à produire mon spectacle et, un jour, ils m'ont pris une date !", a-t-il confié. Impossible alors de faire machine arrière.

Cartman, aujourd'hui âgé de 41 ans, se retrouve avec neuf mois devant lui pour écrire tout un spectacle. Au final, bien qu'inquiet à l'idée de décevoir ceux qui le connaissaient déjà, il se lance avec l'envie de faire découvrir au plus grand nombre qu'il est, d'où il vient ou quelle enfance il a eue, du "Club Dorothée à la branlette devant les téléfilms érotiques de M6". "Allez seul sur scène, déjà, c'est flippant. (...) Et là, d'un coup, tu te retrouves derrière un rideau. Souvent, la première, c'est pas dans une grande salle et, bizarrement, c'est encore plus flippant", a-t-il admis. Heureusement, il a notamment pu compter sur le soutien et la bienveillance de sa femme, Aurélia Crebessegues.

"Ma chérie, elle a vu le spectacle... 27 fois. C'est ça, l'amour. Elle connaît le spectacle par coeur. Je lui ai fait toutes les vannes au moins 50 fois. Et, en plus, ce qui est horrible pour elle, si elle ne rit pas même à la cinquantième fois, je fais la gueule... Mais, ce qui est génial, c'est qu'elle m'a porté, elle m'a poussé à faire ça en sachant très bien que j'allais partir en tournée, que ça allait être plus compliqué pour se voir. (...) Même quand j'ai été très casse-couilles, elle ne m'a pas une seule fois lâché. (...) Ma femme, c'est mon associée sur ce coup-là", a confié Cartman.

Au fil des représentations, Cartman a commencé par trouver son rythme, modifiant des choses par-ci par-là. Il a aussi dû apprendre à gérer les spectateurs pénibles ou borderline, comme ce mec bourré qui est sorti de la salle prendre l'air ou cette femme qui a raconté devant tout le monde une anecdote gênante sur son mari...

