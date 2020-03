Zinédine Zidane : Tout nu face à Cartman, charmé par son anatomie (EXCLU)

Sniper à la télé et à la radio, le sympathique Cartman s'est lancé le défi de faire rire les salles. Il joue ainsi un premier spectacle solo intitulé One. Il s'est confié à Purepeople.com, jouant le jeu du format VNR. Parmi ses confidences : sa rencontre inattendue avec Zinédine Zidane.

Invité par une association à jouer un match de foot caritatif, Cartman se retrouve alors dans la même équipe que l'ancien champion tricolore. C'est ainsi que débute leur toute première rencontre... "Je suis allé dans le vestiaire et, en fait, je suis tombé nez à nez avec Zidane qui était en train de s'habiller. Le mec était à poil. (...) Dans ma tête, je me suis dit : 'Tu peux pas ne pas regarder.' Sa t*ub est là, j'ai juste à faire comme ça et je la vois. Donc j'ai essayé d'aller super vite comme un ninja", a-t-il confié. Repéré par Zidane, il décide alors d'assumer et de prendre le temps de bien regarder l'anatomie du footballeur ! "J'ai pris mon temps (...) elle est très belle. Non mais tu l'imagines très très bien faire une reprise de volée", a-t-il ajouté, taquin.

L'humoriste de 41 ans a aussi évoqué sa haine des spoilers, son agacement face aux spectateurs qui commentent à voix haute ou le fait d'avoir pris du ventre au point de désormais ressembler davantage "à un boulanger qu'à Bruce Willis" quand il met un marcel. Il a également partagé son opinion sur les réseaux sociaux, les clichés sur les Corses – son vrai nom est Nicolas Bonaventure – ou encore la piazza hawaïenne...

One, de Cartman, à l'Apollo Théâtre de Paris et en tournée.

