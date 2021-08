Jérémy Frérot sur scène : Laure Manaudou joue les groupies avec Laury Thilleman et Juan Arbeláez

Les deux couples sont décidément inséparables cet été ! Le 26 août 2021, Jérémy Frérot s'est produit sur la scène de la première édition du Festival Pellicu-Live à Thuir (Pyrénées-Orientales). Pour ce concert estival, organisé devant le château du parc Palauda, l'artiste a non seulement pu compter sur la présence de sa compagne Laure Manaudou, mais également sur celle de leurs bons copains Laury Thilleman et Juan Arbeláez !

Le moins qu'on puisse dire est que le chef cuisinier de 33 ans sait mettre l'ambiance ! Tandis que Jérémy Frérot interprétait sa chanson Un homme, l'ancien candidat de Top Chef a joué les chauffeurs de salle muni de son téléphone portable. "@jeremyfrerot jamais sans son ambianceur colombien", son épouse Laury Thilleman a-t-elle commenté avec humour, le temps d'une story Instagram (voir diaporama). L'ex-Miss France a elle aussi joué les groupies en chantant à tue-tête les paroles, au côté de l'acteur François-Xavier Demaison. Il faut dire que le couple s'est grandement rapproché de Jérémy Frérot (31 ans) et Laure Manaudou, au point de passer leurs vacances d'été en Sicile ensemble.

Le Festival Pellicu-Live est un nouvel événement qui mêle concerts, cinéma et gastronomie. Cette première édition à Thuir se tiendra jusqu'au 28 août. Si Jérémy Frérot s'est illustré sur scène, Juan Arbeláez est quant à lui chargé des shows culinaires avec Julien Duboue et Denny Imbroisi. Des rencontres avec les acteurs François-Xavier Demaison et Franck Dubosc sont au programme, de même que des prestations de Grand Corps Malade et du DJ Cut Killer. Enfin, les spectateurs auront droit à une Dirty Dancing expérience durant laquelle Denitsa Ikonomova reproduira en live les chorégraphies du film culte avec d'autres danseurs de Danse avec les stars.