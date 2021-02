Laury Thilleman amoureuse : retour sur son mariage de rêve avec Juan Arbelaez

Fous amoureux depuis leur rencontre en 2015, Laury Thilleman et Juan ont ouvert un restaurant dans le Xe arrondissement de Paris, Vida, en 2018. Interviewée par Paris Match la même année, Laury avait confié ses désirs de maternité avec son mari qui est selon elle, l'âme soeur qu'elle avait toujours recherchée. "J'en suis intimement convaincue et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas me presser." déclarait la jeune femme de 29 ans.

En 2015, les amoureux s'étaient rencontrés dans l'émission Demain je m'y mets. Animatrice, Laury avait interviewé Juan qui était venu sur le plateau dévoiler ses conseils de nutrition. Entre eux, le coup de foudre avait d'ailleurs été "très violent" comme ils le confiaient dans l'émission Je t'aime, etc en octobre 2019. "Ça nous a surpris. (...) On s'est très vite rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. On avait l'impression qu'on nous avait mis une petite coupelle, comme si on était dans une bulle." Pourtant au départ, rien n'était acquis d'avance puisque Laury ajoutait : "C'était pas mon style et je n'étais pas le sien non plus !"

L'ancienne Miss en avait également profité pour dévoiler le premier date très spécial que lui avait concocté Juan. "Il m'a invité à déjeuner, son restaurant été fermé. Je ne comprenais pas pourquoi il m'amenait dans un resto fermé, c'était hyper chelou. (...) Il avait découvert je ne sais pas comment que j'adorais l'artichaut. Il m'a fait faire toutes les recettes possibles et inimaginables de l'artichaut." révélait la jolie brune. Comme quoi, même l'artichaut peut devenir un mets très romantique...