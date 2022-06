Laury Thilleman, séparée de Juan Arbelaez, parle d'un grand cap franchi : "Il était temps de penser à moi"

La vie est faite de surprises, aussi bonnes que mauvaises. Laury Thilleman et Juan Arbelaez en ont fait l'amère expérience au cours de l'année. Le 17 mai dernier, alors que rien ne présageait une telle issue, le couple annonçait son divorce sur les réseaux sociaux : "Je souhaitais vous partager qu'après 7 ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos routes séparément, écrivait la jeune femme de 30 ans. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons restent et resteront intacts. (...) Juan a égayé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur." Les tentatives de certains internautes pour connaître les raisons, gardées secrètes, d'un tel retournement de situation sont restées vaines.

A l'aube de la diffusion de La Fête de la musique sur France 2, que Laury Thilleman animera, l'ex-Miss France a avoué avoir opéré un tournant de sa vie en atteignant la trentaine. A Télé Star, qui ne précise pas si l'entretien a eu lieu avant ou après sa séparation d'avec Juan Arbelaez, Laury Thilleman s'est confiée : "Le cap des 30 ans m'a fait comprendre qu'il était temps de penser à moi. Pour continuer à bien faire ce que j'aime, j'ai besoin de me concentrer sur ce qui me fait plaisir. Fini de faire plaisir aux autres en ne leur disant jamais 'non'. Désormais, je décide de me dire 'oui' à moi." Une telle prise de conscience pourrait donc expliquer l'annonce choc d'il y a quelques semaines.