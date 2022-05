"Juan (Arbelaez) sera le père de mes enfants" : Laury Thilleman en était "intimement convaincue"

"Je souhaitais vous partager qu'après sept ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos chemins séparément." C'est avec ces quelques mots partagés sur Instagram que Laury Thilleman a suscité une vague de réactions ce mardi 17 mai 2022. L'ex-Miss France 2011 et son beau cuisinier Juan Arbelaez ont rompu.

Cette séparation met ainsi fin à des années de beaux moments à deux, à un mariage sublime célébré en 2019 et elle représente l'annulation de nombreux projets. A commencer par celui de fonder une famille ensemble. Car Laury et Juan envisageaient depuis un petit moment d'avoir un enfant. S'ils voulaient prendre leur temps, la reine de beauté de 30 ans révélait en 2018, à travers les pages de Paris Match, voir en Juan la bonne personne pour se lancer dans cette aventure. "Juan sera le père de mes enfants. J'en suis intimement convaincue et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas me presser", lâchait-elle, heureuse et tournée vers l'avenir.

Quelques années plus tard, c'est cette fois-ci plus fermée que Laury Thilleman a abordé la question. En effet, en août 2021, la jolie brune originaire de Brest se montrait plus évasive lors d'une interview pour Télé Star. Alors que nos confrères se demandaient si l'emploi du temps très chargé du couple était la raison pour laquelle il n'avait pas encore d'enfant, elle répondait sans détour : "Si je n'ai pas encore d'enfant, c'est pour une raison qui m'appartient et je ne vous la dirai pas". Y avait-il déjà de l'eau dans le gaz entre elle et Juan à cette période ? Le mystère reste et restera sans doute entier.

Malgré la désillusion de ne pas passer le reste de leur vie ensemble, Juan et Laury gardent en eux des souvenirs incroyables de leur temps passé ensemble, comme leur mariage, l'ouverture de leur restaurant en 2018 ou encore leurs innombrables voyages à travers le monde. Des souvenirs qui survivront pour toujours à leur rupture.