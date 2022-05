Laury Thilleman et Juan Arbelaez, la rupture : retour en photos sur leur sublime mariage

Ce mardi 17 mai 2022, Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont fait une annonce choc. Après sept années d'amour, le couple a décidé de se séparer. C'est via un post Instagram que la nouvelle a été confirmée par les principaux intéressés. Sans rentrer dans les détails de cette rupture surprise, l'ex-Miss France et son cuisinier se sont adressés de belles déclarations dans le respect, en souvenir de leur temps passé ensemble.

Les époux n'avaient en rien laissé transparaître que leur relation s'effritait bien que leurs apparitions ensemble se faisaient de plus en plus rares. On était donc tout de même bien loin des jours heureux où ils étaient inséparables. Et notamment au moment de leur mariage, en décembre 2019. Laury et Juan se sont dit "oui" à Brest (région d'où est originaire la reine de beauté de 30 ans) au cours d'une cérémonie à la mairie suivie d'une réception magique auprès de tous leurs proches. Laury Thilleman s'était dévoilée sublime dans une robe de mariée cerceau courte signée Delphine Manivet, une créatrice très en vogue. De son côté, l'ancien candidat de Top Chef brillait d'élégance dans un costume trois pièces avec un noeud papillon. (Voir notre diaporama). Les internautes ont eu l'opportunité de les découvrir ainsi grâce à plusieurs photos postées sur Instagram. Laury Thilleman et Juan Arbelaez avaient ensuite pour projet de s'unir en Colombie, le pays d'origine du beau brun de 34 ans. Malheureusement, leurs plans avaient été chamboulés par l'arrivée du coronavirus.

Une idylle débutée en 2015

Rappelons que les désormais ex s'étaient rencontrés en 2015, dans l'émission Demain je m'y mets. Laury Thilleman y était animatrice et devait interviewer Juan, invité à donner quelques conseils de nutrition. Entre eux, le coup de foudre avait été "très violent" comme ils le confiaient dans Je t'aime, etc en octobre 2019 : "Ça nous a surpris. (...) On s'est très vite rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. On avait l'impression qu'on nous avait mis une petite coupelle, comme si on était dans une bulle." Fous l'un de l'autre, ils avaient plus tard décidé d'allier travail et plaisir en ouvrant un restaurant en commun dans le Xe arrondissement de Paris, Vida, en 2018.

Quant aux enfants ? Le couple n'en a jamais eu mais Laury Thilleman n'avait pas caché son désir de maternité dans les pages de Paris Match la même année en assurant que Juan serait pour sûr la personne avec qui fonder une famille. "J'en suis intimement convaincue et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas me presser", expliquait-elle.