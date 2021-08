Laury Thilleman maladroite : son anniversaire (presque) gâché par un drôle d'accident

Le jour de son anniversaire, Laury Thilleman avait partagé une craquante photo d'elle enfant pour marquer ce cap des 30 ans, avant de se dévoiler de nos jours. "30 ans... c'est dans la tête. Merci à toutes vos attentions, mots, câlins en ce jour et au quotidien, je n'ai jamais eu peur de vieillir, juste manquer de temps de profiter de tout ce que cette vie nous réserve. Bien décidée et ready à entamer cette nouvelle décennie avec optimisme et détermination, merci la vie", légendait-elle avec reconnaissance.

Son mari Juan Arbelaez n'avait pas non plus manqué de lui souhaiter un bon anniversaire sur ses réseaux sociaux. "Il y des choses dans cette planète qui, si elles n'existaient pas, l'univers serait beaucoup moins sympathique, comme les PASTA AL AGLIO et surtout toi", avait-il écrit sous une photo de sa belle.