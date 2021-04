Alicia Aylies bientôt dans Video Gag ? Gros loupé en plein anniversaire

Avec quelques jours de retard, Alicia Aylies a célébré ses 23 ans en grande pompe. Le 25 avril 2021, l'ancienne Miss France s'est saisie de son compte Instagram pour partager plusieurs extraits photos et vidéos de cette journée de fête passée avec quelques proches. Une fête d'anniversaire réussie, jusqu'à ce que le "drame" se produise...

"Mon anniversaire ne devait plus se faire et nous n'avions que très peu de temps pour rendre tout ceci possible, Miss Guyane 2016 et Miss France 2017 a-t-elle d'abord expliqué en Story Instagram. J'arrive et je vois mon gros visage sur des M&M's, des chips Lay's, des Capri Sun, des gobelets, des bouteilles d'eau, etc. Je ne vais pas mentir, j'ai surkiffé. Il n'y a que pour ce genre d'occasion que l'on peut se permettre d'aimer se voir autant."

Arche de ballons, larges chiffres illuminés, lustre doré, buffet salé et sucré garni... Alicia Aylies a également eu la surprise de découvrir un joli gâteau au chocolat parfaitement assorti au reste de la décoration "nude et doré", avec glaçage coulant, macarons et prénom brillant. Mais ça, c'était avant...