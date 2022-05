Laury Thilleman séparée de Juan Arbelaez : les ex contraints de continuer à collaborer ensemble pour Vida ?

"Après sept ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos chemins séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact", faisait savoir Laury Thilleman, le 17 mai, pour annoncer sa rupture d'avec Juan Arbelaez. Mais au-delà de cette promesse de ne garder que le meilleur, l'ex-couple sans enfant va-t-il aussi devoir continuer à se fréquenter... à cause de son business en commun ? Ils ont lancé à deux le restaurant Vida, à Paris.

A seulement 34 ans, le chef colombien Juan Arbelaez est déjà une vedette du monde de la cuisine. Il a pris les manettes de plusieurs établissements (Plantxa, Nube à l'hôtel Marignan, Levain) et doit aussi sa notoriété à ses passages télé comme chroniqueur aussi bien dans Comment ça va bien sur France 2 que dans Quotidien sur TMC. En 2018, l'ancien candidat de Top Chef se lançait aussi un défi : ouvrir un restaurant avec son amoureuse, l'ancienne Miss France Laury Thilleman. C'est ainsi que Vida a vu le jour dans le 10e arrondissement de Paris. "Avec Juan, on avait envie d'un endroit qui nous ressemble et c'était donc une évidence d'ouvrir cette cantine healthy. Chez Vida, la nature reprend ses droits, dans les produits d'abord ! Ils sont de saison, bons, naturels et respectés dans la manière de les travailler. On a fait donc de cet espace un lieu de vie, solaire et verdoyant, intimiste et convivial", écrivait ainsi la reine de beauté sur son blog, en 2020.