Rupture de Laury Thilleman et Juan Arbelaez : une annonce choc, 7 ans après un incroyable coup de foudre

Entre Laury Thilleman et Juan Arbelaez, on aurait pourtant bien misé sur l'éternité. C'est sur le tournage d'une émission de télé dans laquelle l'ancienne reine de beauté recevait un chef chaque semaine que le coup de foudre a eu lieu. Une combine de Cupidon à laquelle les deux principaux intéressés ne s'attendaient pas : "Le feu et la magie ont opéré quand on a commencé à parler parce qu'elle me trouvait moche au début" racontait-même Juan Arbelaez sur le plateau de Je t'aime etc. Qu'importe le style qu'elle préférait à la base, l'amour était bel et bien au rendez-vous et n'avait pas besoin d'explications. Un peu plus tard avait d'ailleurs lieu leur premier baiser, dans "un petit coin à côté de la rue Saint-Honoré" devenu l'endroit préféré du cuisinier.

Plus les années passaient, plus les sentiments et surtout l'évidence se renforçaient : "Juan sera le père de mes enfants. J'en suis intimement convaincue et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas me presser" confiait-elle à Paris Match. Avant de penser au bébé, le couple envisageait sérieusement de se passer la bague au doigt. Un projet réalisé en décembre 2019 en Bretagne, région d'origine de Miss France 2011. Chaque anniversaire de mariage était une occasion de plus pour que les amoureux se déclarent leur flamme. Tout semblait aller pour le mieux au sein du couple, et ce, à tous les niveaux. Comme quoi les apparences peuvent être trompeuses...