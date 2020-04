Laury Thilleman et Juan, un confinement coquin : "C'est tous les jours"

Le confinement se passe plutôt bien pour Laury Thilleman. Miss France 2011 et son mari Juan Arbelaez ont quitté Paris pour aller à la campagne. Afin de s'occuper, le duo fait beaucoup de sport notamment, mais pas seulement... Invitée dans le live Instagram de Jarry le 1er avril 2020, la belle brune de 28 ans a fait des confidences un peu coquines.

Laury Thilleman a tout d'abord confié que, quand elle était toute seule dans sa maison, elle adorait se "balader à poil". Pratique, car on sait désormais que l'ancien candidat de Top Chef (saison 3 en 2012) et elle profitent largement de ce confinement pour avoir des relations très intimes. Après que Jarry lui a demandé s'ils faisaient l'amour tous les jours ou une fois par mois, elle a répondu : "Tous les jours, plusieurs fois pas jour, même. Je ne suis pas fille adoptive d'Amérique latine pour rien maintenant. Et pendant le confinement, en plus, écoute..."

Comme tous les couples, Laury Thilleman et Juan Arbelaez sont parfois sous tension pour des petits détails. Ils ne sont donc pas à l'abri de quelques disputes : "Ça m'arrive de piquer des petites crises, mais pour des trucs bêtes. Là, c'est sur des trucs du quotidien. On en fait trois fois plus à la maison, alors que j'ai l'habitude d'être plus en vadrouille. Donc les tâches ménagères, c'est un truc sur lequel je peux m'énerver." Pour, au final, toujours mieux se retrouver...

Le 26 mars dernier, c'est aux questions de Sylvie Tellier que Laury Thilleman répondait. Elle a notamment expliqué pour quelle raison elle n'avait pas souhaité prendre le nom de famille de son cher et tendre après le mariage : "J'ai gardé mon nom, Juan le sien. On s'est dit qu'on allait apposer les nôtres respectifs. Je vais m'appeler Thilleman-Arbelaez et lui Arbelaez-Thilleman. Comme ça, c'est équitable. Il n'y a pas de la femme qui prend le nom de l'homme." C'est le 21 décembre 2019 que Laury Thilleman a épousé Juan Arbelaez, à Brest, sa ville natale. Un deuxième mariage serait prévu en Colombie.