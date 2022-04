Amir Haddad : Laury Thilleman, Nikos Aliagas et Frédérick Bousquet, réunis pour ses débuts au théâtre !

Révélé dans le télé-crochet à succès The Voice, en 2013, Amir Haddad est depuis devenu un artiste reconnu qui enchaîne les tubes. Et le chanteur franco-israélien n'a pas fini de surprendre. Le jeune papa, qui partage sa vie avec son épouse Lital, enceinte du deuxième, s'ajoute la casquette de comédien. Le 28 mars dernier, celui qui a représenté la France à l'Eurovision en 2016, a foulé les planches du théâtre Edouard VII de Paris, seul en scène dans la pièce de Steve Suissa Sélectionné. Et pour cette générale, avant que la pièce ne sorte le 26 avril 2022, Amir Haddad a pu compter sur la présence de nombreuses célébrités.

Ainsi, Nikos Aliagas était naturellement présent. Venu sans son épouse Tina Girigoriou, l'animateur star de TF1 et photographe a pu croiser Laury Thilleman, au bras de son compagnon Juan Arbelaez, mais aussi Alexia Laroche-Joubert et son compagnon Mathieu Grinberg. Daniela Lumbroso et son mari Eric Ghebali, Michel Drucker, en forme et masqué, Anne Marcassus et son mari Fabrice Le Ruyet, ou encore Frédérick Bousquet, papa de la petite Manon, fille qu'il a eue avec Laure Manaudou, étaient aussi de la partie. Il y avait également Valérie Messika, Jack Lang, Karima Charni, et Manu Katché accompagné de son épouse.

Amir Haddad "bouleversé"

Tous ont pu découvrir un Amir Haddad transcendé par ce premier rôle. Sélectionné, texte de Marc Élya, raconte l'incroyable histoire du nageur Alfred Nakache, dont une piscine parisienne porte le nom dans le XXème arrondissement. Cet athlète a été plusieurs fois champion de France avant et après sa déportation à Auschwitz car de confession juive. Amir Haddad se donne à fond pour interpréter ce personnage hors normes. Et coïncidence, l'interprète de J'ai Cherché a par ailleurs tourné le clip de ce tube à la célèbre piscine. "Je me suis intéressé à sa vie et ça m'a bouleversé de constater que son incroyable destin était oublié, a-t-il fait savoir au Parisien. J'ai trouvé ça encore plus tragique... Et puis j'ai continué ma route et, un jour, Steve Suissa m'a appelé, il avait pensé à moi pour incarner Alfred Nakache. Je lui ai demandé s'il m'en croyait capable, il m'a dit oui et qu'en travaillant dur, on y arriverait."