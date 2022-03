"Je me suis intéressé à sa vie et ça m'a bouleversé" : Amir devient comédien, un 1er rôle poignant !

Il est souvent monté sur scène. Mais c'est un autre type de planches qu'Amir Haddad s'apprête à fouler. Le chanteur, qui a représenté la France à l'Eurovision en 2016, s'apprête effectivement à faire ses premiers pas de comédien. Il incarnera Alfred Nakache, le nageur d'Auschwitz, dans Sélectionné, mis en scène par Steve Suissa dès le 26 avril 2022 au théâtre Édouard-VII de Paris - les places seront en vente dès le 8 mars.

Je lui ai demandé s'il m'en croyait capable

C'est une coïncidence un brin étrange quand on sait qu'Amir Haddad a tourné le clip de son célébrissime tube J'ai cherché - 6e place à l'Eurovision - ... à la piscine Alfred Nakache, dans le quartier de Belleville. "Je me suis intéressé à sa vie et ça m'a bouleversé de constater que son incroyable destin était oublié, explique-t-il au journal Le Parisien. J'ai trouvé ça encore plus tragique... Et puis j'ai continué ma route et, un jour, Steve Suissa m'a appelé, il avait pensé à moi pour incarner Alfred Nakache. Je lui ai demandé s'il m'en croyait capable, il m'a dit oui et qu'en travaillant dur, on y arriverait."

Amir Haddad, validé par la famille d'Alfred Nakache

Amir Haddad s'est préparé en allant nager avec un champion olympique. Il a également beaucoup répété face à sa famille, son épouse Lital et son fils de 3 ans, Mikhaël. L'acteur en herbe a déjà eu droit à son baptême du feu, d'ailleurs, en jouant la pièce de théâtre une première fois, lors d'un festival organisé par le metteur en scène Steve Suissa, à Tel Aviv. Il a même reçu la bénédiction des membres de la famille d'Alfred Nakache. "Il était important de leur donner le manuscrit, ils ont apporté quelques petites précisions très utiles, raconte Amir. Mais au-delà, ce qui m'a énormément touché, c'est qu'ils me pensent à même de l'incarner. Je viens de loin, j'avais énormément de doutes et voir ceux qui l'ont connu venir me voir après et pleurer dans mes bras, me remerciant parce qu'ils ont eu l'impression de l'avoir vu, ça a été bouleversant..." Nul doute que le public sera au rendez-vous.