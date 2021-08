Amir en duo avec sa femme Lital : elle chante aussi bien que lui !

Lital, la femme du chanteur Amir Haddad, a plus d'un tour dans son sac ! En plus d'être une décoratrice hors-pair et une maman sublime, la jeune franco-israélienne, a aussi des talents de chanteuse ! Aurait-elle suivi des cours particuliers avec son artiste de mari comme professeur ? Tout ce que l'on sait, c'est qu'Amir, fier et fou amoureux de son épouse, rencontrée en Israël avant de lui passer la bague au doigt en 2014, a partagé une vidéo de leur duo magique sur Instagram.

Dans sa story, l'interprète de J'ai cherché, qui vient de dévoiler son nouveau single, 1+1, en collaboration avec Sia, a partagé les dessous de sa soirée estivale du mardi 2 août. En vacances à Tel Aviv, le vainqueur de la saison 3 du télé-crochet musical The Voice a, tout d'abord, filmé la table à manger pleine de bonnes choses, dont des pizzas et du vin ! Il a également montré à ses 484 000 abonnés qu'un pianiste s'était installé dans le salon, pour accompagner cette soirée enchantée.

Entraîné par les mélodies du piano bar, le papa de Mikhaël a chanté avec sa femme devant leurs proches. Sur le titre Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper, Lital et son mari Amir ne se quittent pas des yeux. Le couple chante tout en dansant et en se lançant des regards et des sourires plein de malice.

Une scène remplie d'amour et de complicité que Lital Aharonovitch Haddad a également partagé dans sa story Instagram. Nul doute que les fans du chanteur ont apprécié ce moment suspendu et les talents de chanteuse de sa femme !

Bonne ambiance, bonne nourriture et bonne compagnie : serait-ce là le secret du bonheur ?