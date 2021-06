Amir, sa demande en mariage dans un supermarché : "Je voulais un truc original"

Amir a été complet sur le déroulé des événements. "On avait caché tous les copains dans un rayon, on avait caché la bague, on avait caché des caméras, et on avait couvert tout le rayon des vins avec des pancartes 'Est-ce que tu veux m'épouser?' Le supermarché a même mis une chanson qui est la nôtre, s'est souvenu l'artiste candidat à l'Eurovision 2016. Et, à la fin, ils ont fait une annonce dans le micro. C'était génial. On s'est retrouvés applaudis par tous les gens qui étaient dans le supermarché à ce moment-là. Ils ont compris qu'ils étaient en train d'assister à quelque chose de fort et de mémorable pour nous."

Amir et Lital se sont unis le 7 juillet 2014 à Tel-Aviv et fêteront bientôt leurs noces de laine, correspondant à 7 ans de mariage. Le couple est parent d'un petit garçon, Mikhaël (2 ans), né le 7 février 2019.