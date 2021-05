Amir en duo avec Indila : il a pris son courage à deux mains pour l'aborder

"Depuis cette rencontre avec Indila, rien ne m'a déplu et je n'arrive pas à m'enlever le sourire car l'admiration a toujours été mon moteur. Dès que j'ai écrit cette chanson, j'ai pensé à l'univers d'Indila. Je savais qu'elle avait pris un peu de recul avec la musique et qu'elle voulait revenir à son rythme. Mais je me suis lancé en lui proposant un duo", a récemment confié Amir au Parisien sur ce featuring dont le clip a passé la barre du million de vues deux semaines après sa mise en ligne. La proposition du jeune papa de Mikhaël (2 ans, né de son mariage à Lital) fut évidemment acceptée par Indila, qui ajoute : "J'ai l'impression que c'est un titre de notre univers qui s'est envolé et qui a éclos ailleurs. Je n'ai pas hésité. C'était une évidence."

Sur ce nouveau titre, Indila régale ses fans, à qui elle a manqué pendant quatre ans, entre 2015 et 2019. "Je me suis mis dans un coin et j'ai observé le monde. Très longtemps. J'ai pris des notes, je me suis imprégnée. J'ai essayé de m'effacer le plus possible. J'ai été extrêmement discrète pendant tout ce temps. J'en ai profité pour faire des choses qui avaient énormément de sens pour moi, avait-elle expliqué à Purepeople lors de son retour en musique. J'avais des projets personnels que je tenais absolument à réaliser J'ai pu les faire, les réussir, et je suis plus en forme aujourd'hui pour me retrousser les manches et repartir de plus belle..."

Après ce nouveau départ, Indila n'a pas l'intention de s'éloigner à nouveau !