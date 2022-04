Amir bientôt papa pour la 2e fois ! Sa femme Lital dévoile son ventre déjà très arrondi

En ce lundi 18 avril 2022, Amir et son épouse Lital ont dévoilé une grande nouvelle sur leurs comptes Instagram. Le chanteur der 37 ans et sa belle s'apprêtent à agrandir leur famille et ont fait une belle annonce en photo.

C'est une femme radieuse que les internautes ont pu découvrir sur le réseau social. Lital affiche un grand sourire, une paire de lunette vissées sur le nez. Elle est vêtue d'un petit haut blanc légèrement relevé afin... de dévoiler son baby bump déjà bien arrondi. L'ancien candidat de The Voice (saison 3 en 2014) va en effet devenir papa pour la deuxième fois. Et le bébé, dont on ignore le sexe pour le moment, est déjà bien choyé puisqu'on peut apercevoir Amir et son fils Mikhaël (né en février 2019) la main posée sur le ventre de la future maman. "Blessed", ont-ils écrit en légende (à traduire "bénis" en français).