Amir : Sa femme Lital très différente de lui, rares confidences sur son couple

Amir, artiste révélé par The Voice, télé-crochet de TF1, n'a pas eu besoin de le remporter pour avoir un parcours aussi fourni que Kendji, le gagnant de sa saison. Sa carrière, que son charme et son joli minois ont dû un peu aider, le chanteur de 37 ans l'a construite avec son unique talent et beaucoup d'implication et de travail. Installé à Paris, il a vécu de longues années loin de sa femme Lital et de leur fils de 3 ans Mikhaël, restés en Israël.

Mais il y a quelques mois, femme et enfant sont venus rejoindre Amir à Paris, une preuve d'amour énorme : "Elle ne parlait pas le Français. Comme tout le monde, elle aurait peut-être préféré évoluer dans le pays où elle avait fait ses études, et dont elle parlait la langue. Ce choix de repartir de zéro est extrêmement courageux. Elle a fait un vrai sacrifice. Elle sait que je n'oublie pas" confiait-il à Télé Loisirs en novembre dernier. Discrète, Lital travaillait dans l'événementiel avant de bifurquer vers une carrière d'architecte d'intérieur en s'installant en France. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'elle a aussi une voix qu'elle a posée sur l'un des titres d'Amir, Idéale idylle.

Cette expérience, le couple en garde un bon souvenir même s'il n'est pas près de la recommencer. Lital tient à rester dans l'ombre. À chacun son métier et à chacun sa place : "Ma femme n'est pas à la recherche de la lumière et de la notoriété. Elle m'accompagne dans l'ombre, à travers tous mes choix de carrière" indique Amir dans Jours de France. Malgré tout, il n'est pas question d'écarter définitivement cette possibilité : "Elle sait qu'à tout moment, la porte est ouverte pour qu'elle intervienne. En tout cas, elle reste ma première conseillère."

Quid de leur fils Mikhaël ? Le petit garçon de 3 ans est encore jeune pour savoir ce qu'il veut faire de sa vie. S'il ne suit pas les pas de son célèbre papa dans la musique, Amir tient à lui inculquer certaines valeurs sur lesquelles il ne tergiversera pas : "J'ai envie d'être quelqu'un de bien, qui a des valeurs saines, qui se comporte avec respect envers autrui, qui pense à comment faire du bien à son prochain. J'aimerais devenir meilleur pour qu'il devienne meilleur."