Amir papa : D'où vient le prénom de son fils Mikhaël ? Il s'explique

Lorsqu'une célébrité attend un enfant, elle fait souvent preuve d'originalité pour lui choisir un prénom parfait. À l'instar de Kim Kardashian pour sa fille North West ou encore de Jennifer Love Hewitt qui tient à ce que chacun de ses trois enfants ait un prénom commençant par la lettre A... Chaque star y va de sa petite touche. Auprès de Magic Maman, disponible en kiosques depuis le 8 septembre 2021, le chanteur Amir s'est épanché sur les origines du prénom de son petit Mikhaël, né en 2019.

Durant son entrevue au média, le chanteur a partagé avoir eu beaucoup de mal à choisir le prénom de son petit garçon. "On n'a pas du tout les mêmes goûts", a-t-il d'abord admis, en évoquant sa chérie. Il explique ensuite qu'il ne s'était mis d'accord avec son épouse Lital, que sur le deuxième prénom : "Nous nous étions juste mis d'accord sur le deuxième prénom, Mikhaël, qui est le prénom de mon papa. Finalement, trois ou quatre jours après la naissance, nous avons choisi de l'appeler ainsi. Classique et intemporel ! C'est un bel hommage et c'est courant dans notre culture : je porte par exemple le prénom de mon grand-père maternel." Un joli clin d'oeil à ses origines et à son papa !

Un papa très complice

Bien qu'il n'affiche pas vraiment son premier enfant sur ses réseaux sociaux, Amir est résolument fier des prouesses de son petit garçon. En avril dernier sur son compte Instagram, le candidat de The Voice s'est laissé prendre au jeu en dévoilant une belle adorable vidéo de Mikhaël. Lors d'un trajet en voiture, le garçonnet de deux ans s'est mis à chanter à la demande de son papa. Et durant cette belle vidéo, le petit garçon s'est alors mis à chanter la chanson Carrousel interprétée par son papa et la chanteuse Indila. Une vidéo filmée "en scred par un papa amoureux", indiquait le père de famille dans sa story.

