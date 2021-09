Jennifer Love Hewitt maman pour la 3e fois : elle révèle le prénom du bébé

Enceinte de son troisième enfant, Jennifer Love Hewitt profite des derniers instants de sa maternité. Une grossesse qu'elle avait annoncée sur son compte Instagram, mardi 18 mai 2021, sans trop donner d'informations au sujet de son bébé.

Jusqu'à présent, les fans de l'actrice américaine étaient dans l'attente de savoir si elle allait donner vie à un petit garçon ou une petite fille. Mais le 9 septembre, l'actrice a enfin répondu aux attentes des internautes en publiant la photo de son ventre. "Eh bien, c'est ainsi que mes enfants m'ont envoyée à l'hôpital. Mon ventre a été un grand succès, a indiqué la mère de famille. 'On dit que les femmes perdent leur corps pendant le travail... Ils voyagent jusque dans les étoiles pour recueillir les âmes de leurs bébés et qu'ils retournent ensemble dans ce monde.'" Et de conclure, concernant le prénom de son bébé : "C'était mon plus grand honneur d'aller vous chercher Aidan James. Maintenant, retour aux câlins et au repos."

Sur ce cliché, les fans ont pu lire sur le ventre de l'épouse de Brian Hallisay de tendres messages. "9 mois", "Bientôt prêt", peut-on découvrir. Et sur le côté gauche de la photo, Jennifer Love Hewitt a inscrit la mention "C'est un garçon !" Une petite indication qui confirme bel et bien que le petit Atticus James (5 ans et demi), et Autumn James (7 ans) ont un petit frère.