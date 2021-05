Jennifer Love Hewitt enceinte à 42 ans : l'actrice attend son troisième enfant !

Et de trois ! Jennifer Love Hewitt attend son troisième enfant, comme elle l'a annoncé sur Instagram, le mardi 18 mai 2021. "Oh bébé ! Nous en avons un autre en préparation. Nous sommes si heureux de vous partager enfin cette nouvelle", a déclaré l'actrice de la série Ghost Whisperer sur le réseau social. Un troisième enfant fruit de son mariage avec l'acteur Brian Hallisay, connu pour son rôle dans Revenge.

Jennifer Love Hewitt, aujourd'hui âgée de 42 ans, traverse donc une grossesse un peu tardive. Elle était déjà maman d'un fils,Atticus James (5 ans et demi), et d'une fille, Autumn James (7 ans). Son troisième enfant est arrivé un peu par surprise. "On a toujours été ouverts pour un troisième, mais on ne pensait pas que cette année bizarre serait le bon moment. J'ai l'impression que nous sommes parvenus à élever - jusqu'à présent - deux enfants spéciaux qui seront de supers adultes. Ça a été une surprise si belle, émouvante et inattendue que de pouvoir refaire ce chemin avec un autre petit être humain", s'est réjouit l'actrice dans les pages de People mardi.