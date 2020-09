Jennifer Love Hewitt : De Sister Act à 9-1-1, retour sur sa transformation

Sister Act 2, Ghost Whisperer, The Client List et maintenant 9-1-1 : Jennifer Love Hewitt possède une filmographie respectable. En 27 ans, l'actrice a grandi et changé sous les yeux de millions de téléspectateurs. Il y a plusieurs années, elle était couronnée star la plus sexy de la télévision...

Jennifer Love Hewitt fut un enfant star. Sa carrière démarre à 10 ans, grâce à Disney Channel et la série Kids Incorporated, dont elle devient l'héroïne lors des deux dernières saisons. Le public la voit devenir une femme et découvre son visage d'ange et sa plastique de rêve, un physique qui lui vaudra l'attention de magazines masculins.

GQ, FHM, Rolling Stone, Maxim... Jennifer Love Hewitt les bénit tous de ses photos ! La presse la désigne comme la star la plus sexy de la télévision et la hisse au rang de sex-symbol. En bustier, chemise déboutonnée ou bikini, Jennifer régale les lecteurs de ses publications. L'ex écolière du film Sister Act 2 enchaîne également les rôles sur petit écran.

Son physique avantageux crève l'écran dans The Client List. Jennifer Love Hewitt y incarnait Samantha Horton, une ex-reine de beauté du Texas qui se prostitue sous un pseudonyme pour subvenir aux besoins de sa famille. Les épisodes dans lesquels elle réalise un numéro de danse burlesque en lingerie, ou dans la peau d'une masseuse ultrasexy, électrisent la télé américaine. Sur le tournage de la série, elle rencontre son mari Brian Hallisay. Le couple est parent de deux enfants, une fille et un garçon prénommés Autumn et Atticus, âgés de 6 et 5 ans.

Aujourd'hui, dans 9-1-1, Jennifer Love Hewitt joue le rôle de Maddie, une opératrice des urgences dont le frère (Evan, interprété par Oliver Stark) est pompier. La saison 3 de la série est diffusée le jeudi à 21h sur M6.