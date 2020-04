Jennifer Love Hewitt : Maîtresse fun et transformée pour ses deux enfants

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Elles communiquent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux et aux émissions de télé réalisées en duplex. L'occasion pour Jennifer Love Hewitt de dévoiler sa nouvelle folie capillaire et d'expliquer ses difficultés en matière d'école à la maison...

Jennifer Love Hewitt a deux enfants, Autumn et Atticus (6 et 4 ans). La maman actrice de 41 ans et épouse de Brian Hallisay (le papa de se deux enfants et son partenaire dans la série The Client List) est devenue leur professeur à la maison depuis la fermeture des écoles, décrétée par les autorités face au coronavirus. Invitée par appel vidéo dans l'émission The Talk, Jennifer Love Hewitt a raconté son adaptation frustrante à sa nouvelle fonction d'enseignante.

"Au début, pour être honnête, j'étais vraiment frustrée par la manière de faire. Je ne savais pas si je devais leur faire l'école comme leur professeur le leur faisait, leur faire l'école de manière stricte ou autrement, explique une Jennifer Love Hewitt transformée avec des cheveux roses. L'objectif est qu'ils rigolent et s'amusent en apprenant. Alors, on l'a fait à notre sauce et ma fille m'a dit 'Eh maman, peut-être que tu pourrais être maîtresse dans mon école quand tout ça sera fini ?'."