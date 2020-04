Kim Kardashian : Confinée avec ses enfants, elle n'en veut plus d'autres !

Confinées chez elles pour éviter toute contamination au coronavirus, les stars communiquent avec le reste du monde grâce aux réseaux sociaux. Kim Kardashian a demandé des recommandations à ses millions de followers pour occuper ses quatre bambins. Débordée et épuisée, elle révèle également qu'elle renonce à avoir un cinquième enfant.

C'est dans l'émission The View, diffusée sur ABC, que Kim Kardashian a déclaré que la famille West était complète ! Interrogée en appel visio par l'actrice et présentatrice Whoopi Goldberg sur ses journées en confinement avec son mari Kanye West et leurs quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm, 6 ans, 4 ans, 2 ans et bientôt 1 an), la superstar a confié : "Être à la maison avec quatre enfants, si j'ai déjà pensé que j'en voulais un autre, c'est désormais hors de question ! C'est vraiment dur !"

"Je fais la lessive, la cuisine, les vacances de printemps des enfants viennent de s'achever, je fais la professeur maintenant, j'ai un nouveau profond respect pour les enseignants ! Ils méritent tellement mieux", ajoute Kim Kardashian. Au cours de son passage dans The View, la star de l'émission de télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian a précisé qu'elle ne voyait plus ses soeurs, également confinées à leur domicile. Kim a tout de même reçu Kylie Jenner, qui l'a aidée à se maquiller et à se coiffer pour son intervention télévisée.