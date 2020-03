Kim Kardashian : Contre le coronavirus, ses enfants lui construisent un bunker

Aux infos, sur les réseaux sociaux, chez les stars... le Covid-19 (communément appelé coronavirus) est au coeur de toutes les discussions et préoccupations. Kim Kardashian se protège également contre les virus, grâce à ses deux filles : North et Chicago ont construit un bunker pour toute la famille !

Aux États-Unis, le président Donald Trump, lui-même exposé au coronavirus à cause d'une rencontre avec son homologue brésilien Jair Bolsonaro, a déclaré l'état d'urgence le vendredi 13 mars 2020. Depuis, les Américains prennent toutes les mesures pour endiguer la propagation du coronavirus. Kim Kardashian a également mobilisé sa famille. Dimanche 15 mars 2020, la superstar de 39 ans a publié dans sa story Instagram du jour deux vidéos filmées à l'intérieur de sa maison, à Hidden Hills.

Elle a présenté à ses plus de 162 millions de followers le bunker en carton que ses filles North et Chicago (6 et 4 ans) ont construit. Les deux architectes en herbe y ont installé des coussins et des tables, pour un confort optimal en ces temps difficiles !