Sister Act : Whoopi Goldberg n'était pas le premier choix !

Alors que l'actualité est morose, M6 propose aux téléspectateurs de souffler un peu avec la rediffusion, ce 9 juin, de la comédie Sister Act. Réalisé par Emile Ardolino, le film culte avait définitivement entériné la popularité de l'actrice Whoopi Goldberg. Mais les choses auraient pu se passer bien différemment...

En effet, la star américaine de 64 ans n'était pas le premier choix de la production pour incarner à l'écran le personnage de Dolorès Van Cartier. Après avoir assisté à un meurtre, cette chanteuse disco se cache dans un couvent de San Francisco sous l'identité de soeur Marie-Clarence, le temps que s'organise le procès de son ex-amant, commanditaire l'assassinat auquel elle a assisté. Comme le rapporte le site MentalFloss.com, c'est la star de Broadway Bette Midler qui était pressentie pour ce rôle !

Impliquée au début de la création du projet, Bette Midler avait finalement laissé tomber le projet pour une raison obscure qu'elle-même avait regrettée par la suite. "J'avais dit à l'époque : 'Mes fans ne veulent pas me voir en soutane.' Je ne sais même pas d'où me venait cette impression. Pourquoi est-ce que j'ai dit une telle chose ? Alors Whoopi a tenu le rôle à ma place et, bien évidemment, elle s'est fait une fortune", avait raconté l'actrice. Un an après la sortie de Sister Act en 1992 (231 millions de dollars au box-office), elle jouait cependant dans un autre succès cinématographique : Hocus Pocus.

Le site relate également qu'après le retrait de Bette Midler, le prénom du personnage principal avait été changé à la demande de Whoopi Goldberg pour passer de Terri à Dolorès (Deloris dans la version originale). "Elle avait toujours voulu jouer un personnage prénommé Dolorès", avait ainsi confié le scénariste Paul Rudnick.

Face au succès, une comédie musicale a vu le jour, qui a été jouée aux quatre coins du monde.