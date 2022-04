Nikos Aliagas et sa femme Tina Grigoriou : Amandine Petit, Camille Combal... parterre de stars pour son vernissage photo

Nikos Aliagas a dévoilé ce jeudi 14 avril son exposition photographique Regards Miroirs, à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt (92). Tina Grigoriou était tout naturellement présente aux côtés de son compagnon pour cette occasion si importante. Dans cette exposition, l'animateur star de TF1 propose de découvrir les photos de célébrités artistiques. Publiées sur ses réseaux sociaux ou dans les magazines, elles sont enfin exposées pour la première fois. "Ce qui m'intéresse, c'est de voir en eux une part plus fragile, plus humaine, plus intime. Le faire à la Seine Musicale dans ce contexte, c'est extraordinaire", a confié le photographe à TF1 Info. Pour ce vernissage, Nikos Aliagas a pu compter sur la présence de grand nombre de ses amis.

Jean-Luc Reichmann a fait le déplacement avec sa femme Nathalie Lecoultre. Ils ont pu retrouver sur place la Miss France 2021 Amandine Petit, très élégante, JoeyStarr, Nicolas Sirkis mais aussi de nombreuses têtes connues du groupe TF1. Ainsi, Camille Combal, Nicolas Canteloup, Christophe Beaugrand et Ara Aprikian étaient aussi présents. Nikos Aliagas a aussi reçu pour l'occasion la visite de Pascal Obispo, Alexia Laroche-Joubert, Karima Charni ou encore Vincent Niclo. Plus connu par le grand public pour ses talents d'animateur, notamment aux commandes du programme The Voice, Nikos Aliagas porte cette casquette de photographe depuis maintenant plusieurs années. Il a déjà exposé des clichés sur le toit de la Grande Arche de la Défense ou sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris.

Des clichés de stars : de Jenifer à Pierre Richard

Regards Miroirs propose cette fois-ci de découvrir des tirages à l'intérieur du bâtiment, mais également dans une vidéo interactive diffusée sur l'écran géant du parvis de la Seine Musicale. Le clip qui rassemble plus de 100 photographies d'artistes français et internationaux sera accompagné d'une musique originale créée par l'ami de l'artiste, Ibrahim Maalouf et son orchestre Free Spirit Ensemble. Cette exposition se tiendra à la Seine Musicale à compter de ce vendredi 15 avril jusqu'au 3 novembre 2022. On y retrouve des portraits de nombreuses stars à l'instar de Jenifer, Pierre Richard, Kev Adams ou JoeyStarr.