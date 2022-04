"La pire mère du monde !" : Une maman de Familles nombreuses en prend plein la figure, explications

Lorsqu'ils ne partagent pas leurs instants d'intimité devant les caméras de TF1, c'est sur les réseaux sociaux que les clans désormais bien connus des téléspectateurs se laissent aller à quelques confidences. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le quotidien des tribus de Familles nombreuses, la vie en XXL n'est pas toujours rose. Amandine Pellissard, menacée de mort à plusieurs reprises, peut en témoigner. D'autres mamans racontent elles aussi des moments pas évidents à vivre. C'est le cas de Justine Cordule, qui se saisit de son compte Instagram afin de partager une anecdote.

Ce vendredi 8 avril 2022, c'est en story sur le réseau social de partage d'images que cette maman d'une fratrie de sept enfants – que la petite Lyson est venue compléter en mars dernier – publie quelques mots. "Ce matin, Tom était en colère contre moi car il n'y a plus d'encre de couleur dans l'imprimante. Et il m'a dit : 'Tu es la pire mère du monde !'", confie Justine Cordule, certainement vexée par cette phrase dure à entendre, surtout de la bouche de son propre fils. Mais nul doute que les mots dépassaient très largement la pensée du jeune garçon ! "Et ensuite j'ai reçu un texto de Tom", poursuit la jeune blonde. Et de révéler le contenu de ce SMS : "Maman ? Tu es la plus gentille maman du monde. Et je t'aime." Ouf, tout est rapidement rentré dans l'ordre entre mère et fils !

Précisions que Justine Cordule n'est pas la première maman de Familles nombreuses, la vie en XXL à avoir été qualifiée de mauvaise mère ce jour. En effet, la veille, c'est Ambre Dol qui s'est auto taclée, toujours sur le réseau social de partage d'images. "Qui est la mère indigne qui a oublié que le carnaval c'était aujourd'hui ? Et mon petit Joaquim qui n'avait pas de déguisement... Je ne pouvais pas quitter le travail... Je croyais que c'était vendredi. J'ai pleuré comme une madeleine", a-t-elle avoué, déçue d'elle-même. Mais là encore, tout s'est bien terminé. En effet, Ambre Dol avait expliqué que son amoureux avait été appelé à la rescousse. "Soyez rassurés, papa a emmené le costume de Spiderman !", avait-elle confié. Plus de peur que de mal, donc !