Ambre Dol (Familles nombreuses) une "mère indigne" : gros loupé avec l'un de ses fils et crise de larmes

Ambre Dol s'est quelque peu emmêlée les pinceaux jeudi 7 avril 2022. La maman de cinq enfants au planning ultra-chargé a complètement oublié un événement dans la vie de son fils le plus jeune, Joaquim (bientôt 4 ans). À savoir, le carnaval de l'école ! C'est l'après-midi des enfants avec au programme : des déguisements, jeux et des goûters... En story Instagram, la star de Familles nombreuses, la vie en XXL a décidé de raconter sa mésaventure à ses abonnés, laquelle aurait bien pu gâcher la fête pour son bambin. Et elle n'est pas tendre avec elle-même !

"Qui est la mère indigne qui a oublié que le carnaval c'était aujourd'hui ? Et mon petit Joaquim qui n'avait pas de déguisement... Je ne pouvais pas quitter le travail... Je croyais que c'était vendredi. J'ai pleuré comme une madeleine", a-t-elle confié, très déçue. Heureusement, tout s'est bien terminé pour Joaquim grâce à son papa appelé à la rescousse. "Soyez rassurés, papa a emmené le costume de Spiderman !", a ensuite précisé Ambre, elle-même soulagée.

La jolie blonde, à la tête d'une famille recomposée suite à sa séparation avec le père de ses trois premiers enfants, a également rapidement été consolée par les internautes qui se sont empressés de lui raconter leurs propres loupés avec leurs tribus. "Merci de me faire déculpabiliser", leur a-t-elle adressé, reconnaissante.

Rappelons qu'Ambre Dol a tout de même toujours beaucoup de choses à penser. En plus d'être maman à temps plein, elle jongle avec son métier d'infirmière aux urgences. La jeune femme est également sapeur-pompier volontaire. S'ajoute à cela les tournages de Familles nombreuses qui prennent beaucoup de son temps. Des activités très prenantes qui, on peut le comprendre, lui font oublier certains engagements. Mais attention à ne pas en faire trop car, surmenée par son quotidien, Ambre Dol a déjà frôlé le burn-out comme elle l'expliquait en juillet 2021. "Depuis trois mois je ne donne pratiquement pas de dispos aux pompiers car j'avais un peu trop tiré sur la corde depuis un an entre tout. J'ai besoin de passer plus de temps en famille, avec mon mari mais j'avais surtout besoin de repos ! Entre ma famille, les urgences, les pompiers, le tournage qui a duré quelques mois, la préparation du mariage, Instagram (car j'aime être proche de vous), les placements de produits... Je n'avais plus une seule journée pour moi et j'avais atteint vraiment la limite", expliquait-elle.