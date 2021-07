Familles Nombreuses : Mariage pour un couple de l'émission, première photo

Alors que Cindy Van Der Auwera et Sébastien s'apprêtent à se dire "oui", un autre couple de Familles nombreuses, la vie en XXL, s'est marié, le 13 juillet 2021. Les deux candidats n'ont pas tardé à annoncer la bonne nouvelle sur Instagram.

Mardi dernier était un grand jour pour la famille Dol. Ambre et Alexandre ont vécu l'un des plus beaux jours de leur vie puisqu'ils se sont mariés. C'est la maman de 5 enfants qui a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés. Pour ce faire, elle a dévoilé une photo de leur union. On peut y découvrir la belle blonde dans sa robe de mariée blanche près du corps et décolleté. Son époux est situé derrière derrière elle et a une main posée sur son ventre et l'autre au-dessus de sa poitrine. Tous deux sont à l'extérieur, tout sourire.

"Mr et Mme Dol. Je vous partage une photo de notre mariage. J'étais tellement pressée de vous faire découvrir notre bonheur. Je prendrai plaisir à vous expliquer les détails de notre mariage sur mon compte Instagram. En attendant, sachez juste que cette journée a été au-delà de nos espérances : nous sommes totalement comblés ! C'était un rêve de princesse de devenir sa femme et il a été réalisé ce mardi 13 juillet. Ce mariage, ce n'est pas seulement le nôtre mais aussi celui de toute notre famille ! Ça fait 2 ans et demi qu'on le prépare et que l'on fait en sorte de s'offrir le mariage de nos rêves... Tout était parfait. Je t'aime @dol_alexandre", a écrit la jeune mariée en légende de sa publication.